Põhjamaad teatasid radiatsioonitaseme kergest tõusust sel kuul

Rootsi radiatsiooniohutuse agentuur ütles teisipäeval, et «praegu ei ole võimalik kinnitada, mis võis olla (radioaktiivsuse) tõusnud taseme allikas» või kus kohast radioaktiivseid isotoope sisaldanud pilv või pilved Põhja-Euroopa taevasse jõudsid. Soome ja Norra tuumaohutuse agentuurid on samuti arutlenud potentsiaalse allika üle.

Hollandi riiklik avaliku tervise ja keskkonna instituut ütles reedel, et analüüsis Põhjamaade andmeid ning «need arvutused näitavad, et radionukliidid (radioaktiivsed isotoobid) tulid Lääne-Venemaa suunalt».

«Radionukliidid on kunstlikud, see tähendab, need on inimese loodud. Nukliidide ülesehitus võib viidata kütuseelemendi kahjustusele tuumaelektrijaamas,» ütles Hollandi agentuur, lisades, et «konkreetset allika kohta ei saa tuvastada mõõtmiste piiratud arvu tõttu».