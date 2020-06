Brasiilia sõlmis leppe testimisjärgus Oxfordi vaktsiini tootmiseks

Kokkulepe väärtuses 127 miljonit dollarit sõlmiti saja miljoni doosi tootmiseks ning võimaldab Brasiilial vaktsiini kiiresti produtseerima hakata, kui uuringud on selle ohutust ja efektiivsust kinnitanud.

Lepe annab Brasiiliale õiguse toota 30,4 miljonit doosi detsembris-jaanuaris, kui vaktsiin on veel testimisjärgus. Kui kliinilised uuringud on möödunud edukalt, siis on Brasiilial õigus toota veel 70 miljonit doosi umbes 2 USA dollari ja 30 sendi eest doosi kohta.