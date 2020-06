Pentagon esitab Trumpile erinevaid võimalusi vägede kärpmiseks Saksamaal

«Minister Esper kohtus president Trumpiga kolmapäeval, et arutada meie kohalolu Euroopas,» ütles Pentagoni pressiesindaja Jonathan Hoffman.

See kujutaks endast selget hoiatust Venemaa presidendile Vladimir Putinile, lisasid nad.

Kolmapäeval ütles Trump Valges Majas kohtumisel Poola presidendi Andrzej Dudaga, et Poola on üks Euroopa riikidest, kuhu sõdurid saadetakse. Ta lisas, et osa sõduritest hakkavad baseeruma seal alaliselt.