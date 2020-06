The Rolling Stones ähvardab Trumpi oma laulude kasutamise eest kohtuga

Ansambel teatas pühapäeval avalduses, et nende juristid teevad autoriõigusteorganisatsiooniga BMI koostööd, et takistada oma loomingu kasutamist Trumpi tagasivalimiskampaanias.

«BMI on Trumpi kampaaniameeskonda The Rolling Stonesi nimel teavitanud, et nende laulude loata kasutamine on seadusevastane. Kui Donald Trump sellest hoolimata jätkab, ootab teda kohtusse andmine,» teatas ansambel.