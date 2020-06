Johnson teeb teatavaks ÜK majanduse elustamise plaani

Johnson ütles intervjuus ajalehele Mail on Sunday, et ei saa olema mingit naasmist vastuolulise kokkuhoiupoliitika juurde, mida tema konservatiivne partei viimase aastakümne jooksul praktiseeris.

«See on olnud tohutu, tohutu šokk riigi jaoks, kuid me tuleme sellest väga hästi välja,» ütles peaminister.

Johnson peaks tutvustama plaani teisipäevale kavandatud kõnes, mis on juba saanud hüüdnime «Projekt Kiirus». See sisaldab lubadust ehitada maanteid, koole ja haiglaid, et elustada majandust.