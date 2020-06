Hooajatööliste nakatumine tõstis Hispaania piirkonna ohutaset

Kokku neli haldusüksust - Bajo Aragón-Caspe, Cinca Medio, Bajo Cinca ja La Litera -, mis on naasnud nn teise faasi juurde, on näinud viimaste päevade jooksul 125 uut koroonaviiruse juhtumit.

Kuigi kehtestatud meetmed ei kätke endas liikumispiiranguid, on kohalik omavalitsus soovitanud piirata reisimist viirusepuhangute piirkondadesse.

Teine faas tähendab muuhulgas seda, et kohalikud võimud saavad piirata poekülastajate mahtu 40 protsendi võrra ning restoranide ja baaride täituvust poole võrra. Ööklubid ja laste mänguväljakud peavad jääma suletuks ning ujulad võivad avada uksed ainult kolmandiku mahutavuse piires.

Aragóniga piirnev Lleida provints on samuti kõrgendatud valmisolekus selle läheduse tõttu puhangute alaga ning seetõttu, et tegu on olulise põllumajanduspiirkonnaga.