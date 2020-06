Californias suletakse uuesti baarid seitsmes maakonnas

Koroonaviirusesse haigestumiste arvu kasvu on täheldatud rohkem kui pooltes osariikides.

Ühendriikide tervishoiu- ja sotsiaalteenuste minister Alex Azar hoiatas nädalavahetusel, et «aken on sulgumas» selleks, et USA-l oleks veel võimalik astuda samme koroonaviiruse tõhusaks piiramiseks.