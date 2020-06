Ühendriikides suri ööpäevaga koroonaviirusesse 288 inimest

Riigis on pandeemia algusest viirusesse surnud 125 768 ja nakatunud 2,5 miljonit inimest.

Maailmas ületas koroonasurmade arv 500 000 piiri. Pandeemia algusest on koroonaviirusesse surnud 500 390 ja nakatunud 10 099 576 inimest.

Kõige rohkem ehk enam kui 125 000 inimest on viirusesse surnud Ühendriikides. Järgnevad Brasiilia rohkem kui 57 000 ja Suurbritannia üle 43 000 koroonasurmaga.

Ühendriikide tervishoiu- ja sotsiaalteenuste minister Alex Azar hoiatas nädalavahetusel, et «aken on sulgumas» selleks, et USA-l oleks veel võimalik astuda samme koroonaviiruse tõhusaks piiramiseks.