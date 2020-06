Hiina kiitis heaks koroonaviiruse vaktsiini katsetamise sõjaväelaste peal

Kliinilised katsed on näidanud vaktsiini turvalisust ja teatavat tõhusust. Ad5-nCoV katsetamise kahe esimese järgu tulemuste kohaselt suudab see takistada koroonaviiruse tekitatud haiguse arengut.

CanSino Biologics märgib, et vaktsiini äriedu ei ole tagatud.

Ad5-nCoV on üks kaheksast Hiinas välja töötatud tõenäolistest koroonaviiruse vaktsiinist, mis kinnitati kliinilisteks katseteks inimeste peal. Selle katsetamine kiideti heaks muu hulgas Kanadas.

Meedia märgib, et Hiina on esialgu vaktsiini väljatöötamisel teistest ees, kuid ükski koroonavaktsiin maailmas ei ole jõudnud veel katsetamise kolmandasse järku, selleks on vaja tuhandeid osalisi viiruse loomulikul levialal.