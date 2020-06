VIDEO ⟩ Eestlased osalesid Lätis toimunud NATO lahinggrupi õppustel

Kolonel Paul Clayton kommenteeris, et koroonakriisi ajal ei avastatud lahinggrupis ühtegi nakatunut ja olenemata viirusest on gruppe siiski saadud lõimida. «Meil on väga vedanud Eesti kriisikäsitlusega, tänu sellele oleme saanud säilitada oma valmisoleku ja arengu.»