Venemaa radioaktiivsuse tõusust: meil pole ükski alarm tööle läinud

Venemaa ütles täna, et nad pole mitte ühtegi märki tuvastanud, mis viitaks radiatsioonitaseme tõusule. Kuigi Soome, Norra ja Rootsi radiatsiooni ja tuumaohutuse järelevalve agentuur teatasid eelmisel nädalal, et avastasid inimestele ja keskkonnale kahjutus koguses radioaktiivseid isotoope Soomes, Skandinaavia lõunaosas ja Arktikas. Hollandi ametnikud arvavad, et need osakesed pärinevad Venemaalt, siis viimane eitab seda.