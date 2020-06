Helsingis varastati Soome rahvusmuuseumist LGBT lipp ning põletati ära

Soome LGBT ühingu veebisaidil süüdistas ühingu tegevdirektor Aaro Horsma teo toimepanemises natsionalistlikku noortegruppi. «Homofoobne ja trasnfoobne vihkamine ühe rühmituse poolt, kes on veel ka rassistlik. See on meeldetuletus, miks me peame suutma koos seista kõigi diskrimineerimiste, vihakõne ja väärikuse alandamiste vastu,» edastas Horsma ühingu veebisaidil.