Bangladeshi praamiõnnetuses uppus vähemalt 32 inimest

«Oleme välja toonud seni 32 surnukeha. Lokaliseerisime parvlaeva enam kui 15 meetri sügavusel jõest,» ütles päästeameti sukelduja A. Zahidul Islam AFP-le.

Päästjatel õnnestus imena näivana päästa uppunud parvlaevale enam kui 12 tunniks lõksu kinni jäänud mees.

Päästjad püüdsid tõsta alust pinnale, kui nägid 35-aastast Suman Baparyd jõevees hulpimas, ütles päästeameti pressiesindaja Kamrul Islam AFP-le.

«Ta oli uppunud laevas ... kõik need 13 tundi. Me ei tea, kuidas. Aga see on ime,» ütles Islam.

Esialgu on teadmata kadunud enam kui kümme inimest.

Alus nimega The Morning Bird põrkas kokku hommikuse tipptunni ajal teise praamiga riigi tihedama liiklusega jõesadamas.

«Usun, et oleme välja toonud enamiku surnukehadest. Ülejäänud saame välja tuua, kui praami pinnale tõstame. Näib, et see on jõepõhja mudas kinni,» sõnas ta.

Rannavalve pressiesindaja komandör Hayet Ibne Siddique ütles varem, et 150-kohalisel praamil oli umbkaudu 50 inimest.

Pealinna keskosast Munshiganji piirkonnast tulnud ja Dhaka peamisesse jõesadamasse Sadarhgatis saabunud alusega juhtus õnnetus vahetult enne sildumist, kui see teise alusega kokku põrkas.

Siseveekogude transpordiameti juht kommodoor Golam Sadeqk ütles AFP-le, et alus ei olnud ülerahvastatud, see uppus hooletuse tõttu.

Tema sõnul oli alusel luba reisijaid vedada kuni septembrini.

Üks ellujäänuist, Masud Hossain ütles, et oli oma kahe onuga pardal, kui õnnetus juhtus.

«Uppumiseks ei läinud üle viie minuti,» ütles ta kohalikule lehele The Daily Star. Ta lisas, et ühe ta onu surnukeha on leitud, teine on teadmata kadunud.

«Arvasin, et suren täna. Kuidagi õnnestus mul kajutiaken avada ja välja pääseda,» sõnas ta.

Teine ellujääja ütles ajakirjanikele, et laeva ülemisel tekil viibinud inimesed hüppasid vette ja seetõttu pääsesid.

«Kuid need, kes olid alumistel tekkidel, jäid lõksu, ja tõenäoliselt said kõik surma,» sõnas ta.

Paadi- ja laevaõnnetused on Bangladeshis võrdlemisi sage nähe, sest ligi 165 miljoni elanikuga vaeses riigis on enam kui 230 jõge. Lõuna-Aasias asuv Bangladesh sõltub suurel määral praamitranspordist, kuid aluste seisukord on sageli alla rahuldava taseme.

Viimane suurem laevaõnnetus Bangladeshis leidis aset 2015. aasta veebruaris, kui ülerahvastatud alus põrkas riigi keskosas kokku kaubapaadiga. Õnnetuses hukkus vähemalt 78 inimest.