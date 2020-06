Trump sai luureteenistuselt juba mitu kuud tagasi kirjaliku briifingu, milles öeldi, et Venemaa on pannud välja pearaha Afganistanis teenivate USA sõdurite ründamise eest. President väitis pühapäeval, et talle ei ole sellist infot edastatud, sest väidetavalt ei olnud see usaldusväärne.