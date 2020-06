Hiinas avastatud uus seagripp võib vallandada ülemaailmse pandeemia

Uue seagripi nimetus on G4 ning see on geneetiliselt tulnud H1N1 tüvest, mis põhjustas 2009. aasta pandeemia.

Hiina ülikoolide ja Hiina haiguste kontrolli ja ennetamise keskuse teadlastest autorid märgivad, et tüvel on kõik peamised tunnused, mille kohaselt on sel kõrge nakatamise võime inimestele.

Alates 2011. aastast kuni 2018. aastani võtsid uurijad sigadelt üle 30 000 ninakaudse koeproovi Hiina kümnes provintsis asuvates tapamajades ning veterinaariahaiglates. Leitu võimaldas neil eristada 179 seagripi viirust.

Neist enamik olid uut tüüpi, mis on olnud sigade seas valdav alates 2016. aastast. Peamised sümptoomid on palavik, köha ja nohu.

Tuhkrute peal korraldatud katsed näitasid, et hooajalise gripi immuunsus inimestel ei anna kaitset G4 vastu.

Vereproovide alusel tehti kindlaks, et viiruse tekitatud antikehasid leiti 10,4 protsendil sigadega kokku puutunud töölistel ehk teisisõnu, nad olid juba nakatunud.

Analüüsid näitasid veel, et 4,4 protsenti üldisest elanikkonnast on tõenäoliselt võimelised seda saama.

Esialgu on tuvastatud, et viirus kandub loomadelt üle inimestele, ent praegu puuduvad tõendid, kas see võib levida ka inimeselt inimesele, mis on teadlaste suurim murekoht.