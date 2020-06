EL avab homsest piirid 14 «ohutu» riigi elanikele

Praeguse seisuga kuuluvad ohutute riikide nimekirja Alžeeria, Austraalia, Gruusia, Jaapan, Kanada, Lõuna-Korea, Maroko, Montenegro, Rwanda, Serbia, Tai, Tuneesia, Uruguai ja Uus-Meremaa.

Ühendkuningriigi kodanikud saavad Brexiti üleminekuperioodi lõpuni 31. detsembril ELi kodanikega võrdse kohtlemise osaliseks. Ühendkuningriigil käivad ka läbirääkimised mitme ELi riigiga turismikoridoride avamise osas, et koroonaviirus ei peataks täielikult suvist turismihooaega.

Peamine kriteerium ELi lubamisel on välisriikide epidemioloogiline olukord, mis peab olema kas ELi keskmisest parem või samaväärne. Nimekirja koostamisel võetakse arvesse välisriikide uute nakatumiste arvu, viiruse kasvutrendi, testimisvõimekust jne.

ELi protseduur lõpliku nimekirja koostamisel ja ohutuskriteeriumite hindamisel peaks saama valmis täna pärastlõunaks. Määrav osa ELi riike ehk 55 protsenti riikidest, mis esindavad 65 protsenti ELi elanikkonnast, on nimekirjale heakskiidu andnud.

Praeguse seisuga peavad piiri taha jääma Ameerika Ühendriikide, Brasiilia, Hiina ja Venemaa kodanikud. Võimalik, et EL on valmis lisama Hiina ohutute riikide nimekirja, kui Peking vastab samaga ELi reisijatele, märkisid diplomaadid BBCle.

Nimekirja koostamine ei ole olnud lihtne ja üksmeelne protsess. Mõned riigid nagu Covid-19 pandeemiast kõvasti räsitud Hispaania, on soovinud rõhuda ettevaatusele, teised, nagu vähem kannatada saanud Portugal ja Kreeka, mis vajavad turismi oma majanduse käigushoidmiseks, on soovinud olla avatumad.

Hispaania ja Saksamaa ettepanek oli koostada lühike nimekiri riikidest, millel on madalad nakatumisnäitajad, hea tervishoiusüsteem ja usaldusväärsed terviseandmed. Kreeka ja Portugal soovisid aga võimalikult pikka nimekirja, kartes rohkem majanduskahju kui Covid-19 pandeemiat.

Prantsusmaa ettepanek oli lisada kriteeriumiks see, kas mõni riik on kehtestanud ELi riikidele reisikeelu. Sellisel juhul ei tohiks Pariisi sõnul riik ka ELi nimekirja pääseda.

Euroopa Komisjon rõhutas varem sel kuul, et Lääne-Balkani ELi-väliste riikidega piiride avamine 1. juulist on prioriteet. Horvaatia oli aga sellele vastu, öeldes, et reisijad Serbiast, Kosovost, Bosnia ja Hertsegoviinast ning Põhja-Makedooniast peavad kõik jääma nakatumiste arvu kasvu tõttu 14 päevaks karantiini.

Hoolimata lõplikust otsusest, on tegu vaid soovitusliku nimekirjaga, sest piirikontroll on liikmeriikide enda pärusmaa ja terve kriisi vältel on jätkunud lennud keelatud riikidesse.