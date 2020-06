Melbourne kehtestas Covid-19 tõttu osale linnast liikumispiirangud

Victoria osariigis on alates möödunud teisipäevast tuvastatud 233 nakkusjuhtumit, neist enamus Melbourne'is, mis on Austraalia kontekstis järsk tõus, sest seni on viiruse levikut edukalt kontrolli all hoitud.

«Kuid viiruse iseloom on selline, see on nii kohutavalt nakkav, et kui me neid samme ei astu, siis oleme olukorras, kus peame kümne postiindeksi asemel kehtestama piirangud kõikidele postiindeksitele,» lisas ta, rääkides linna viirusest puudutatud piirkondadest.