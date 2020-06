Uuring: koroonaviirus oli Hispaanias aasta enne pandeemiat

Barcelona ülikooli eksperdid uurisid kahe Kataloonia pealinna reoveejaama nädalasi veenäidiseid eeldusel, et inimeste väljaheidetes on säilinud hulgaliselt koroonaviiruse genoomi. Üks positiivse tulemuse andnud näidis pärines 2019. aasta 12. märtsist.

Madridi piirkond teatas, et hakkab jälgima 300 reoveepunkti, neist 45 pealinnas, et tuvastada koroonaviiruse jälgi. Samasugust praktikat kasutavad ka teised Euroopa riigid.

Mitmed eksperdid on Boschi meeskonna uuringu tulemused kahtluse alla seadnud, samuti ei ole uuring veel läbinud sõltumatut kriitilist analüüsi. Nende sõnul võisid testid näidata valepositiivseid tulemusi kas saastumise või näidiste ebasobiva hoiustamise tõttu, vahendab New York Times.

SARS-CoV-2 päritolu määramiseks on käinud uuringud juba mitu kuud. Mutatsioone jälginud teadlased on hinnanud, et näidistel on ühine eellane, mis ulatub 2019. aasta lõppu.