The New York Times lahkus Apple Newsist

«The Timesi ja platvormide toimiva mudeli keskmes on nende lugejate otse meie keskkonda suunamine, kus me kontrollime oma reportaažide esitlemist, suhet oma lugejatega ja oma ärireeglite iseloomu,» ütles tegevdirektor Meredith Kopit Levien memos töötajatele.

Teenus reklaamib end inimeste, mitte algoritmide kureerituna, kus on esindatud uudissisu väljaannetelt nagu The Wall Street Journal, The New Yorker, National Geographic, Vanity Fair ja Sports Illustrated.