Uuring: 40 protsenti viirusekandjaist oli Itaalia linnas sümptomiteta

Autorite sõnul näitab uurimus, kui tähtis on ulatuslik testimine ja viirusekandjate isoleerimine.

3200 elanikuga Vo linnas registreeriti esimene viirusest tingitud surmajuhtum veebruari lõpus. Kohe seejärel suleti linn kaheks nädalaks ning selle aja jooksul said uurijad viia läbi COVID-19 testimise enam kui 85 protsendi hulgas linnakese elanikest.

Leiti, et karantiini alguses oli nakatunud 2,3 protsenti Vo elanikest ning sulgemismeetme lõpetamisel 1,2 protsenti. Üle 40 protsendi positiivse testitulemuse andnud inimestest ei ilmutanud aga mingeid sümptomeid.

Ajakirjas Nature avaldatud artikkel jõuab järeldusele, et kiire isoleerimine ja massiline testimine aitasid Vo's viirust tõhusalt tõrjuda.

«Kõigi kodanike testimine sõltumata sellest, kas sümptomeid on või ei ole, aitab viiruse levikuga toime tulla ja takistab puhangu ülekäte minekut,» ütles Andrea Crisanti kes töötab Padua Ülikooli molekulaarmeditsiini osakonna ning Londoni Kuningliku Kolledži loodusteaduste osakonna heaks.

Uurimismeeskond leidis, et sümptomiteta COVID-19 kandjate viiruskoormus on samasugune kui haigestunutel, mis tähendab, et nad levitavad viirust ise haigeks jäämata.