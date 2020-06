ÜK on Hiina Hongkongi julgeolekuseaduse pärast väga mures

«See on tõsine samm, mis teeb väga rahutuks,» ütles välisminister Dominic Raab pärast seda, kui Hiina parlament seaduse heaks kiitis.

«Soovime kiiremas korras näha kogu seadust, et otsustada, kas see on kooskõlas Hiina ja Suurbritannia ühisdeklaratsiooniga. Selle põhjal saab Ühendkuningriik otsustada edasise tegevuse üle.»

Raab kavatseb leiboristliku partei andmeil teha kolmapäeval Suurbritannia vastuse kohta avalduse. Suurima opositsiooniparteina saavad leiboristid kõnede põhipunktid varem kätte.

Hongkong oli Briti jurisdiktsiooni all kuni 1997. aastani, mil see anti üle Hiinale tingimusega, et Peking säilitab linnas 50 aastaks kindlad vabadused ning õigusliku ja seadusandliku autonoomia.

Peking väidab, et kokkulepe «üks riik, kaks süsteemi» on siiani jõus, kuid kriitikud usuvad, et uus julgeolekuseadus ohustab rahanduskeskuses seni valitsenud kodanikuõigusi.

Suurbritannia on korduvalt avaldanud muret pärast Hongkongi eelmise aasta proteste peale surutud seaduse mõjude osas.

Peaminister Boris Johnson on valmis pakkuma viisaõiguse pikendamist miljonitele Hongkongi elanikele juhul, kui seadus läbi surutakse.

Teisipäeval parlamendis esinedes soovitas Raab Hiinal tagasi tõmbuda, austada Hongkongi inimeste õigusi ning järgida «ühisdeklaratsiooniga võetud rahvusvahelisi kohustusi».

Samuti kinnitas ta, et Ühendkuningriik on täielikult valmis oma lubadust viisade osas täitma ning tegema koos rahvusvaheliste partneritega muid vajalikke käike.

Ajakirjanikud on Johnsonilt varem küsinud, kas Pekingi vastus võib mõjutada Suurbritannia otsust lubada Hiina suurfirmal Huawei ehitada riigis üles 5G andmesidevõrk.

«Ma ei lasku sinofoobiasse, sest ma ei ole sinofoob», ütles ta, kuid lisas, et on vaja «luua tasakaal», et kaitsta riiklikult tähtsat taristut "vaenulike riiklike tarnijate" eest.