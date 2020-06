Kümme küsimust eestlasest euroametnikule: Kristina Potapova

Sellistes olukordades on kõige tähtsam rahu säilitada ja mitte muretseda ülearu. Muidugi praegu minu jaoks on kõige tähtsam perekonna ja sõprade tervis.

Näiteks inimese tervist võib rikkuda valeinfo, et valgendi ja puhas alkohol on ravim koroonaviiruse vastu või et kätepesu ei aita selle vastu. Koroonaviiruse ajal fikseeriti Belgias valgendiga seotud intsidentide 15-protsendiline kasv. Mul on hea meel, et EL tugevdab meetmeid koroonaviirusega seotud valeinfoga võitluseks.