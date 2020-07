Venelased hääletavad Putini võimu põlistamise, usu ja abielu üle

Riigiduuma kiitis muudatused mitme nädala eest heaks ning uut põhseadust saab juba raamatupoest osta. Putin on aga otsustanud viia oma plaanide legitiimsuse kindustamiseks läbi üleriigilise referendumi, mis lõpeb kolmapäeval.

Kreml lükkas algselt 22. aprillile kavandatud hääletuse vastumeelselt edasi, kui koroonaviiruse levik hoogustus ning pandeemia tõkestamiseks kehtestati piiranguid.

Eelmisel neljapäeval algas eelhääletus. Viimane referendumipäev on kuulutatud riigipühaks ja hääletajatele on välja pandud ahvatlevad auhinnad, mille hulgas on autod ja korterid.

Reformide hulgas on patriootlikud ja populistlikud meetmed nagu pensioni alammäär ja geiabielude sisuline ärakeelamine. Põhiseadusmuudatuste vastuvõtmises ei ole kahtlust.

Muude muudatuste kõrval keerab reform Putini presidendi ametiaegade mõõtmise tagasi nulli, lubades tal veel kandideerida ning jääda potentsiaalselt Kremli peremeheks kuni 2036. aastani.

Sel nädalal läbi viidud riiklik lävepakuküsitlus rohkem kui 163 000 valija hulgas näitas, et muudatusi poodab 76 protsenti.

Tulemused tehakse teatavaks pärast viimaste valimisjaoskondade sulgemist kell 21.00 Eesti aja järgi.

Putini sõnul on muudatusi vaja stabiilsuse tagamiseks ja ohtike Lääne mõjudega silmitsi sattunud vene väärtuste kindlustamiseks.

"Me hääletame riigi eest, mille tahame anda edasi oma lastele ja lastelastele," ütles Putin teisipäeval valijate poole pöördudes.

"Me saame tagada stabiilsuse, julgeoleku, heaolu ja väärika elu üksnes arengu kaudu, ainult ise ja ühiselt."

Paljud venelased, eriti need, kel meeles 1990. aastate kaos ja majandussegadik, on Putiniga päri.

"Meie riigis on palju probleeme. Ja muudatused, need aitavad osa sellest lahendada, mitte kõike, aga osa," ütles Moskva metroo töötaja Vladimir Bodrov eelmisel nädalal hääletades.

Põhiseadusreformide kritiseerijad leiavad, et nende mõte on Putini ligi 20-aastase võimuaja pikendamine.

Opositsiooniliider Aleksei Navalnõi on nimetanud hääletust populistlikuks käiguks, mis annab Putinile õiguse olla "eluaegne president". "See on põhiseadus rikkumine, riigipööre," on Navalnõi seisukoht.

Tema kutsub hääletust boikoteerima.

USA asevälisminister Stephen Biegun ütles esmaspäeval, et referendumitulemus on ammu ette teada ning selle eesmärk on pikendada Putini võimu tema elu lõpuni.

Killustunud ning aastaid kestnud poliitilste repressioonide tõttu ja ligipääsuta riigimeediale on Putini vastased nõrgad ega ole suutnud luua arvestatavat vastuseisu reformidele. Võimudele on appi tulnud ka koroonaviirus, mille tõttu on rahvakogunemised keelatud.

Sõltumatu valimisvaatleja Golos on teatanud 1300 kaebusest valimisreeglite rikkumise kohta. Nii näiteks on mõni inimene hääletanud rohkem kui korra ja tööandjad on sundinud alluvaid referendumil osalema.

Kreml on huvitatud suurest osalusest, mistõttu on ajutisi valimisjaoskondi ka bussides, teklides ja pargipinkidel.

Riikliku uuringufirma VTsIOM (Venemaa Avaliku Arvamuse Uuringukeskuse) eksperdid ennustasid eelmisel nädalal, et 71 protsenti hääletajaist on põhiseadusreformi poolt.

Siiski toimub hääletus ajal, mil Putini toetus on valitsuse vigade tõttu koroonaviiruse pandeemia alguses ja üldise majanduslanguse tõttu ajaloolises madalseisus.

Sõltumatu Levada keskuse uuringu järgi oli presidendi toetus mais 59 protsendiga kõigi aegade madalaim.

Analüütikute sõnul tahab Putin saada referendumiga ühele poole enne, kui pandeemia majandusmõjud end tõeliselt tunda annavad.

Ühes hiljutises usutuses ütles Putin, et on otsustanud veelkord presidendiks kandideerida, sest nii saab Venemaa poliitiline eliit keskenduda valitsemisele ega pea tegelema talle võimaliku mantlipärija otsimisega.

Reformisätted annavad presidendile lisavolitusi tippamentnike, kohtunike ja prokuröride ametissemääramisel ning lubavad, et miinimumpalk ei saa olla elatusmiinimumist madalam

Vene seadused saavad ülimuslikkuse rahusvaheliste seaduste ees ning pensione hakatakse inflatsiooni põhjal indekseerima.