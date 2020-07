Holland avas tänasest bordellid

Hollandis anti märtsi keskpaigas korraldus kõigi seksiklubide sulgemiseks. Esialgse plaani kohaselt pidanuks asutused suletuks jääma septembrini, kuid uute nakatumiste arvu vähenemise tõttu otsustati need varem avada.

«Kolmapäev on täielikult broneeritud,» ütles AFP-le seksitöötaja ja Prostitutsiooni infokeskuse (PIC) aktivist Foxxy. Naise sõnul pidas ta maha väikese peo pärast seda, kui valitsus andis 24. juunil loa 1. juulist seksitöötajatel taas tööd alustada.

«Tööle naasmine on kõigile suur kergendus, sest paljud seksitöötajad ei saanud valitsuselt mingisugust toetust. On väga hea taas raha teenida,» selgitas Foxxy, kes üürib tuba punaste laternate tänava lähedal asuvas bordellis.

Ehkki Hollandis kehtestati paljude teiste Euroopa riikidega võrreldes leebemad piirangud, tähendas see siiski, et punase neoonvalgusega kaunistatud tänav tühjenes klientidest.

Nüüd on prostituutidel taas lubatud tegutseda, aga sarnaselt juba varem tööloa saanud juuksuritele ja massööridele peavad nemadki kontrollima, et nende kundedel ei oleks Covid-19 sümptomeid.

«Enne broneeringu tegemist pean ma kliendi käest küsima, kas tal on kõik hästi ja ka seda, kas temal või temaga elupinda jagavatel inimestel on esinenud sümptomeid,» rääkis Foxxy uuest korrast.

Veel tuleb seksitöötajatel ja klientidel käsi pesta ja desinfitseerida, samuti on teenusepakkujatel kohustus kliendiga kohtumise järel voodilinad puhastada. «Need on elementaarsed nõudmised. Tänu jumalale ei pea me maske kandma,» ütles Foxxy, lisades, et suurem osa seksitöötajatest väldib suudlemist.

Ettevalmistustööd Amsterdami punaste laternate tänaval. FOTO: ROBIN UTRECHT/SIPA/Scanpix

Hollandi asepeaminister Hugo de Jonge ütles täna, et algamas on uus faas, kuid palus inimestelt endiselt tähelepanelikkust ja vastutustundlikkust, et viiruse teine laine «kaitsetammi taga hoida». «Me oleme ise see kaitsetamm,» sõnas ta.

Holland seadustas prostitutsiooni 2000. aastal. Nüüd on seksitöötajatel kohustus end registreerida ja tulumaksu maksta, Amsterdamis töötab ametlike andmete kohaselt umbes 7000 seksitöötajat. Samas on elukutse esindajad kurtnud, et piirangute ajal ei saadud valitsuselt mingit toetust.

«Ma olen eraettevõtja, seega sain mõningat toetust. Aga tean paljudest samas sektoris töötavatest tüdrukutest, kes toetust ei saanud ja pidid oma säästudest elama,» rääkis Foxxy.