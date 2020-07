6. sajandil rajatud pühakoda on nüüd aga sattunud keset tulist debatti, milles osalevad ühelt poolt selle mošeeks tagasimuutmist nõudvad rahvuslased, konservatiivid ja usugrupid, ja teiselt need, kelle hinnangul peaks see UNESCO Maailmapärandi nimistusse kuuluv hoone jääma muuseumiks, mis rõhutab Istanbuli staatust maailmajagude ja kultuuride sillana.