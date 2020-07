Soome õhuvägi kaotas svastika oma logolt maailmale märkamatult

Mitmed kolmapäevahommikused Soome lehed kirjutasid, et õhuvägi on svastika oma sümboli ja logona üpriski märkamatult kaotanud. Muutusest kirjutas teisipäeval sotsiaalmeedias Teivo Teiviainen, Helsingi Ülikooli maailmapoliitika professor, misjärel õhuvägi kinnitas, et muutus on tõepoolest tehtud ja seda juba 2017. aastal.