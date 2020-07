Lähis-Ida on WHO hinnangul pandeemiaga ohtliku künnise lävel

«Me oleme regioonis kriitilise künnise lävel,» ütles WHO Lähis-Ida regioonijuht Ahmed al-Mandhari.

Üleilmne uue koroonaviiruse pandeemia on hoogustumas, tõdes WHO varem päeval tehtud avalduses viidates sellele, et juunis registreeriti enam kui pooled kõigist nakkusjuhtumitest alates pandeemia algusest.

Marokost Pakistanini on 22 riigis tuvastatud rohkem kui miljon nakatumist. Rohkem kui 80 protsenti surmajuhtumitest on aset leidnud viies riigis ehk Egiptuses, Iraanis, Iraagis, Pakistanis ja Saudi Araabias.

Kui Euroopa on alustanud pandeemia esimesest lainest tervenemise järel ettevaatliiku taasavanemist, on paljud arengumaad hädas Covid-19 juhtumite plahvatusliku kasvuga. WHO hoiatas varem sel nädalal, et koroonaviiruse pandeemia enam kui 511 000 surma- ja üle 10,5 miljoni teadaoleva nakkusjuhtumiga ei ole isegi lähedal lõppemisele.