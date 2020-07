Mehhiko keskosas tapeti rünnakus võõrutuskeskusele 24 inimest

Guanajuato on tähtis tööstuskeskus, mis võõrustab mitmeid rahvusvahelisi auto- ja lennukitootmise, aga ka muid rasketööstuse ettevõtteid.

See, aga ka olulise energiataristu olemasolu on meelitanud piirkonda kaks suurt kartelli Jalisco New Generation ja Santa Rosa de Lima, mis tegelevad uimastiäri, väljapressimise, kütusevarguste ja inimröövidega.