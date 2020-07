Trumpi vihastab plaan maalida Trump Toweri ette kiri «Black Lives Matter»

«Black Lives Matter» on kerkinud teist kuud jätkuvate rassismi- ja politsei vägivalla vastaste meeleavalduste tunnuslauseks. Trump nimetas seda teksti Twitteris viha sümboliks. Presidendi säutsust teatas Ühendriikide meedia.

New Yorgi linnapea Bill de Blasio ütles uudistekanalile MSNBC varem kolmapäeval, et tekst on kavas maalida Viiendal avenüül asuva pilvelõhkuja Trump Toweri ette lähipäevil.

«See on tähtis sõnum kogu rahvale. Tahame, et president seda näeks, sest ta ei ole kordagi näidanud üles austust nende kolme sõna vastu. Ta ei ole mõistnud nende sügavamat tähendust ehk seda, et meil tuleks austada afroameeriklaste rolli meie ajaloos ja ühiskonnas,» lausus de Blasio usutluses.

«Trump ei näi kuulavat muresid, mis inimesed mai lõpul alanud meeleavaldustel esile on toonud,» kirjutas muu hulgas Politico.

Juuni keskel avaldas Trump Fox Newsi usutluses arvamust, et tänavaile kogunevad inimesed ei tea, mille nimel nad protestivad. Ta on ka korduvalt toetanud meeleavaldajate asemel politseijõude.

Presidendi sõnade laiem tõlgendamine jäi kolmapäeval jälle tema lähikonna õlgadele. «Ta usub, et kõigi mustanahaliste elu loeb,» vahendas Politico Valge Maja pressiesindaja Kayleigh McEnany sõnu.