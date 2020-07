Putini referendumil registreeriti tuhandeid rikkumisi

Üle 90 protsendi inimestest toetas väidetavalt põhiseaduse muutmist Ukrainalt annekteeritud Krimmis, Tšetšeenias ja Tõvas. Muudatuste vastu hääletati Venemaal ainsana Neenetsi autonoomses ringkonnas. Samuti olid vastu New Yorgi peakonsulaadis ja Viinis Venemaa suursaatkonnas hääletanud venelased.

Hääletusega anti 67-aastasele Vladimir Putinile õigus pärast oma praeguse ametiaja lõppu 2024. aastal kandideerida Venemaa presidendiks veel kahel korral. See tähendab, et Putinil on võimalik võimul püsida kuni 83-aastaseks saamiseni.