Oxfam sarjas Kreeka väidetavalt ebainimlikku varjupaigasüsteemi

«See tähendab, et vägivalla ja tagakiusamise eest pagenud inimestel on vähe võimalusi õiglaseks asüüliprotseduuriks, ning isegi lastega peresid hoitakse pidevalt ebainimlikes tingmustes.»

«Euroopa Liit on selles kuritarvituses osaline, sest see on kasutanud aastaid Kreekat uue rändepoliitika katsepolügoonina. Oleme äärmiselt mures, et EL kasutab nüüd Kreeka varjupaigasüsteemi Euroopa eelseisva asüülireformi mustandina.»