USA kohus tühistas Mary Trumpi raamatu avaldamise keelu

Kohtunik Alan Scheinkman lükkas edasi otsuse, kas autor rikub raamatuga «Too Much and Never Enough: How My Family Created the World's Most Dangerous Man» («Liiga palju ja ikka veel vähe. Kuidas minu perekond lõi maailma kõige ohtlikuma mehe») kokkulepet, mis keelab tal perekonnasaladusi avaldada.