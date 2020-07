Montenegro seadustas samasooliste tsiviilpartnerluse

Seadus võeti vastu eile, ehk aasta pärast seda, kui see oli maha hääletatud.

«Suur samm võrdõiguslikkuse suunas on tehtud, kuid tee tõelise võrdõiguslikkuseni on veel ees,» ütles transsooliste õigusi kaitsva ühingu Spektra juht Jovan Ulićević. «Me jätkame võitlust, kuni kõiki ühiskonnaliikmeid ühtemoodi austatakse,» lisas ta.

Euroopa Liitu pürgiv 650 000 elanikuga Montenegro on samasooliste õiguste küsimuses lõhenenud.

Nüüdsete uuringute järgi usub ligi pool elanikkonnast, et LGBT kogukonna õigused ei ole piisavalt hästi kaitstud. Samal ajal kinnitavad uuringud, et suhtumine samasooliste paaride vastastikuse kiindumuse avalikku väljendamisse on vaenulik.