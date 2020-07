Selle aasta alguses töötas Garcia toiduputkas Sevilla Tres Mil Viviendas naabruskonnas, kuid pandeemia röövis temalt töökoha. Tööd pole ka tema abikaasal, kes tegeleb vanametalli müügiga. See tähendab, et perekonnal puudub sissetulek. Nad peavad toime tulema 300-eurose toetusega ning lootma inimestele, kes annetavad riideid ja toitu. Abiks on ka Garcia 85-aastane isa.