Leedu valmistub RT telejaamade keelustamiseks

«Räägime riiklikust uudisteagentuurist Russia Today, teisisõnu RT. Selle peadirektor on sanktsioonidealune Dmitri Kisseljov ja selle ettevõtte põhikirja kohaselt on ta selle ainujuht, kelle määrab ametisse Vene president. Ta ise nimetab ametnikud, koostab struktuuri, määrab poliitika, juhib majandamist, rahaasju,» ütles Linkevičius.

«Jah, igasuguse kahtluseta kontrollib ta seda asutust täielikult. Ta on sanktsioonide all (...) ja tema juhitavad kanalid tuleb samuti allutada sanktsioonidele. Nii et me anname LRNK-le vastava soovituse,» sõnas minister.