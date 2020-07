Suurbritannia loobub karantiininõudest madala nakkusriskiga riikidest saabujatele

Nimekirjas ei ole ilmselt USA-d, kus on registreeritud kõige rohkem koroonanakkusi ja COVID-19 surmasid kogu maailmas.

Laupäeval kustutab valitsus ka mitu riiki nende nimekirjast, kuhu ei soovitata reisida. See tähendab, et Briti turistid võivad taas välismaale puhkama minna.

Transpordiminister Grant Shapps ütles, et muudatused on «head uudised briti rahvale ja head uudised Briti äridele». Ta rõhutas samas, et valitsus võib vajaduse korral karantiininõude taas kehtestada.