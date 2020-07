Uuring: praegu leviv koroonaviiruse tüvi on algsest nakkavam

Laboratoorne uuring vihjab, et praegu leviv viiruse tüvi kandub inimeste vahel lihtsamini kui varasemad tüved, ehkki seda pole veel kindlalt tõestatud.

«Ma arvan, et andmed viitavad sellele, et on üks mutatsioon, mis teeb selle viiruse kergemini paljunevaks ja võib-olla kiiremini levivaks,» kommenteeris USA juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci, kes uuringus ise ei osalenud, väljaandes Journal of the American Medical Association.

«Meil ei ole kinnitust, kas see teeb inimese olukorra hullemaks või mitte. Näib lihtsalt, et viirus paljuneb hõlpsamini ja võib olla kergemini nakkav, kuid see on alles kinnitamise faasis,» lisas ta.

Los Alamose riikliku laboratooriumi ja Põhja-Carolina Duke'i ülikooli teadlased viisid uuringu läbi koos Sheffieldi ülikooli koroonaviiruse uurimisrühmaga, analüüsides viiruseproove, mis avaldati rahvusvahelisel genoomi sekventside jagamise platvormil GISAID.

Nad leidsid, et praegusel tüvel, nimetusega «D614G», on väike ent mõjukas muutus S-valgus, mida viirus kasutab inimrakkudesse tungimiseks.

Teadlased postitasid oma uuringu esmalt aprillis, portaalis bioRxiv. Algselt sai see aga kriitika osaks, kuna nad ei olnud tõestanud, tüve suurema leviku taga on antud mutatsioon, mitte muud asjaolud.

Seejärel viisid teadlased läbi täiendavaid eksperimente, millele neid kannustasid teadusajakirja Cell toimetajad.

Nad analüüsisid 999 Briti koroonapatsiendi andmeid ja täheldasid, et antud tüvega nakatunutes on rohkem viiruseosakesi, ehkki nende haiguskulgu see raskemaks ei teinud.

Laboratoorsed testid näitasid samal ajal, et mutatsioon nakatab inimrakke kolm kuni kuus korda kergemini algne tüvi.

«Näib tõenäoline, et see on elujõulisem viirus,» ütles Erica Ollmann Saphire, kes viis läbi ühe eksperimentidest.

Uuringu tulemused ei näita aga midagi kindlat, kuna laborikatsed ei peegelda sageli pandeemia tegelikku kulgu. Nimelt võib praegu leviv tüvi rakke kergemini nakatada, ent samas mitte olla inimeste vahel kergemini leviv.

Yale'i rahvatervise kooli viroloog Nathan Grubaugh märkis, et uue tüve levik, sõltumata selle põhjusest, tähendab, et «see tüvi on nüüd pandeemia».

Ta lisas aga, et avalikkuse jaoks uuringutulemus eriti midagi ei muuda.