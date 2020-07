Pelosi: Venemaale tuleks Talibani pearahade eest sanktsioonid kehtestada

Pelosi tõi ka välja, et Valge Maja oli varasemas parteideüleses eelnõus Venemaa luure- ja kaitsesektorile sanktsioonide kehtestamise vastu.

«Misiganes muud sellest sünnib, peame me need sanktsioonid kehtestama ja jõustama,» lausus ta.

Ta lisas, et Venemaa tuleks taaskordse katse eest USA valimisi õõnestada vastutusele võtta.

Ajaleht The New York Times kirjutas aga viitega mitmele ametnikule, et vastav info sisaldus juba veebruaris presidendi igapäevases kirjalikus raportis.