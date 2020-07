Macron nimetas ametisse uue peaministri

Kõrge riigiametnik Castex oli Prantsusmaa koroonapiirangutest väljumise strateegia arhitektiks. «Vabariigi president nimetas Jean Castex' peaministriks ja andis talle ülesandeks valitsuse moodustamise,» teatas presidendipalee pärastlõunal tehtud lühikeses avalduses. Castex on Lõuna-Prantsusmaal asuva Prades' väikelinna linnapea.

Võimalike ümberkorralduste üle spekuleeriti juba mõnda aega, kuna usuti, et president Macronil on oma populaarsuse päästmiseks vaja ette võtta suunamuutus.

Tõsisemalt hakati valitsuse tagasiastumisest rääkima pärast seda, kui Macron teatas juuni keskel, et vaja on uut hingamist. Macroni suureks ülesandeks on riigi majandus pärast koroonakriisi taaskäivitada.