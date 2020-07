Austraalia võimud andsid mitmetele hotellidele korralduse majutada välisriikidest saabuvaid inimesi, kellel on reeglite kohaselt vaja riiki saabudes valitsuse poolt määratud hotelli 14 päevaks karantiini jääda. Kohaliku meedia teatel võis viiruse leviku põhjustada turvatöötajate ebapiisav ettevalmistus ja ka see, et väidetavalt seksisid turvatöötajad karantiini määratud inimestega.