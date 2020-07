Prantsusmaa saatis alžeeria vabadusvõitlejate pealuud tagasi kodumaale

«Linn on kohutavalt vaikne, kuid üle Alžiiri sadama kandub laevade vile» vastupanuvõitlejate auks, säutsus üks alžeerlane Twitteris.

Kirstud viiakse Alžiiris asuvasse Kultuuripaleese, kus nad on laupäeval väljas, et inimesed saaksid kunagistele vabadusvõitlejatele oma austust avaldada.

Prantsusmaa 132 aastat väldanud koloniaalvõim ning sellele lõpu teinud kaheksa aastat kestnud sõda on jätnud jälje kahe riigi ja rahva tihtipeale okkalistele suhetele.

Prantsuse presidendipalee ütles AFP-le saadetud avalduses, et põrmude tagasisaatmine oli «sõpruse» väljendus ning osa püüdest «lepitada Prantsuse ja Alžeeria rahva mälestusi».

Oma neljapäevases repatriatsiooni teates ütles Tebboune, et maharaiutud peadega vabadusvõitlejatelt «võeti enam kui 170 aastaks nende loomulik ja inimlik õigus saada maetud».

«Metsik vaenlane raius neil kättemaksuks pead maha, enne nende kolpade saatmist üle mere, et nende haudadest ei saaks vastupanu sümboleid,» lisas Tebboune.

Emmanuel Macron, kes on esimene Alžeeria iseseisvussõja järgselt sündinud Prantsuse president, tegi oma esimese ametliku visiidi Alžeeriasse 2017. aastal, öeldes, et saabus«sõbrana».

Toona ütles ta uudisteportaalile Tout sur l'Algérie, et on valmis selleks, et Prantsusmaa tagastab Alžeeriale vabadusvõitlejate pealuud.