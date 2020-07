Putin pilkas USA saatkonna vikerkaarelippu

Televisioonis üle kantud videokonverentsil ütles üks parlamendisaadikutest Putinile, et USA saatkond riputas esmakordselt oma fassaadile vikerkaarelipu, et tähistada juunikuist pride'i kuud. «Kes selles hoones töötab?» küsis Putin senaator Aleksei Puškovilt, saades vastuseks «ameeriklased». «Las nad tähistavad. Nad on näidanud teatud asja seal töötavate inimeste kohta,» lisas Venemaa riigipea naeratades.