Trump tähistas Rushmore'is iseseisvuspäeva

See on pannud ameeriklased vaatama uue pilguga orjanduslikku lõunat sümboliseerivatele mälestusmärkidele, lükkama postamentidelt Konföderatsiooni kindraleid ja klaarima arveid vägivalda ülistava ajalooga.

Trump, kelle reaktsiooni protestidele on kritiseeritud, kinnitas eile, et Rushmore'i mäge ei puututa iial, ning et ta ei kaota kunagi politseid ega relvakandmisõigust.

«Nad tahavad meid vaikima sundida – aga meid ei saa vaikima sundida,» kuulutas president rahvahulgale ja lisas, et on tulnud aeg «rääkida valjul häälel, tugevalt, jõuliselt, ja kaitsta oma riigi terviklikkust».

«Parim on veel ees,» ütles Trump ja lubas luua hiiglasliku vabaõhupargi, kus on kõigi aegade suurimate ameeriklaste kujud.

Koroonaviirus on nüüdseks nõudnud USA-s ligi 130 000 inimese elu ja juhtiv nakkushaiguste ekspert Anthony Fauci hoiatab, et hiljuti mitmel pool uue hooga levima hakanud viirus seab ohtu kogu riigi.

Trump vastase sellele hoiatusele Twitteris, et nakkuste arvu kasvu taga on suurepärane testimine. «Meie testimine on nii ulatuslik ja nii hea. See on suurepärane uudis,» säutsus ta.