Portugal nimetas Ühendkuningriigi karantiinimeetmeid absurdseks

Tüli reisimise ümber toimub ajal, mil mõlema riigi on nakatumismäär umbes 4000 juhtumit miljoni elaniku kohta. Ühendkuningriigis on suremus aga märksa kõrgem: 650 surmajuhtu miljoni elaniku kohta, võrreldes Portugali 156-ga.

«Haiguse statistika võrdlemine on kohutav,» jätkas minister. «Aga on absurdne, et Ühendkuningriik kehtestab karantiini reisijatele, kes naasevad riigist, mis on kõigi pandeemia näitajate mõttes Ühendkuningriigist endast paremas seisus.»