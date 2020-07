Austraalia Victoria osariik valmistub sulgema piiri Uus-Lõuna-Walesiga

Victoria osariigi peaminister Daniel Andrews ütles esmaspäeval, et uutest juhtumitest 53 on seotud 3000 inimesega, kes on alates laupäevast üheksas suures kortermajas karantiinis.

Austraalia kõrgeim tervishoiuametnik Paul Kelly ütles, et need kõrghooned on nagu «vertikaalsed kruiisilaevad», kuna viiruse leviku oht on neis suur.