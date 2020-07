USA: Hongkongi julgeolekuseaduse kasutamine on tragöödia

«Riikliku julgeolekuseaduse kasutamine põhivabaduste õõnestamiseks ning sunni- ja enesetsensuuri õhkkonna loomiseks on Hongkongi jaoks tragöödia. Hongkong on olnud edukas just tänu oma avatusele ja me teeme selle säilitamiseks kõik, mis meie võimuses,» ütles peakonsul ajakirjanikele.