Šenderovitš: vene ajakirjaniku õigeksmõistmine poleks vastavuses retside aukoodeksiga

Mulle tundub, et neil pole juba ammu enam asja. Nüüd, mil Svetlana Prokopjeva eest on peaaegu juba kõik väljaastunud, näiks tema õigeksmõistmine nõrkuse ilmutamisena. Ent see ei käi kokku retside aukoodeksiga. See sisendaks meile eneseusku, annaks signaali, et surve ülekohtu teenistuses olevale jõuametkonnale on mõjus. See oleks neile ohtlik. Ja nad ei lase sel sündida.