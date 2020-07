Kreeka saare põgenikelaagris toimunud kakluses tapeti aafriklane

Kohaliku politsei andmeil said hukkunu ja veel kaks aafriklast noahaavu ning neljandat oli pekstud nuiaga.

Kaklus rivaalitseva afgaanide rühmaga sai ilmselt alguse varastatud nutitelefonist.

Politseil tuli hiljem kasutada valgusgranaate, et aafriklaste ja afgaanide vahel veel suurem arveteõiendamine ära hoida.

Moria laagris on kokku surutud üle 15 000 inimese, ehkki see on mõeldud algselt kuni 2800 laagris viibija jaoks.

Alates aasta algusest on see mitmes juhtum, kui varjupaigataotleja on Lesbosel surnuks pussitatud. Seni on ohvrite hulgas olnud ka üks naine ning väike poiss.

Üle kolme kuu on saarel asuv laager olnud koroonaviiruse piirangute all ja see lisas veelgi pingeid. Meetmeid, mis lubavad piiratud liikumist vaid väikestes rühmades, on nüüd kuni 19. juulini pikendatud.