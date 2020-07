ÜK avalikustas inimõigusrikkujate sanktsiooninimekirja

Nimekirjas olevaid venelasi seostab London Vene advokaadi Sergei Magnitski surmaga ja saude ajakirjanik Jamal Khashoggi tapmisega, märkis välisministeerium.

Lisaks oli nimekirjas ka Põhja-Korea kodanikke.

Välisminister Dominic Raabi sõnul rakendub nende suhtes viivitamatult varade külmutamine ja viisakeeld.

«Alates tänasest on Suurbritannial uued volitused tõsiste inimõiguste rikkujate suhtes, kellel keelatakse Suurbritanniasse sisenemine, raha suunamine meie pankade kaudu ja meie majandusest kasu saamine,» märkis Raab oma varasemas avalduses.

«Me ei lase neil, kes põhjustavad valu ja hävitavad süütute elu, saada kasu sellest, mida Suurbritannial on pakkuda.»

Tegemist on esimese korraga, mil Briti võimud on ühepoolselt kehtestanud sanktsioone, et karistada inimesei ja organisatsioone, mida süüdistatakse inimõiguste rikkumises. Varemalt on Ühendkuningriik järginud kas Euroopa Liidu või ÜRO vastavaid sanktsioonileppeid.

Raab ütles, et valitsusel on nüüdsest voli kehtestada sanktsioone nende vastu, kes on seotud kõige rängemate inimõigusrikkumistega terves maailmas.

«Antud sanktsioonid on kohtulik vahend, need võimaldavad meil võtta sihikule kurjategijaid ilma laiemat võimalikku puudutatud riigi inimhulka karistamata,» sõnas Raab.

«Täna saadab see valitsus ja see esindajatekoda äärmiselt selge sõnumi Briti rahvalt, et need, kel on veri kätel, türannide kõrilõikajad, diktaatorite käsilased, ei saa vabalt valssi keerutades siseneda siia riiki, et osta endale kinnisvara King's Roadil, et sooritada jõuluoste Knightsbridge'il või otsesõnu pesta räpast raha läbi Briti pankade või muude finantsinstitutsioonide,» lisas minister esindajatekojas.

Analüütikute hinnangul võivad sanktsioonid aidata Ühendkuningriigil Brexiti-järgses poliitilises olukorras defineerida oma üleilmset rolli.

Mõttekoja RUSI liige Emil Dall nimetas pressikonverentsil nimekirja ÜK esimesteks sõltumatuteks sanktsioonideks, lisades, et tõenäoliselt hakkavad Briti võimud nüüdsest märksa rohkem järgima USA ja Kanada eeskuju kui Euroopa Liidu liikmeks oleku ajal.

Raab tunnustas oma kõnes ka Magnitskit, kes võeti kinni pärast seda, kui ta avaldas üksikasju väidetavast suuremahulisest maksupettusest, mille olid toime pannud Vene ametnikud. Ta suri vanglas 2009. aastal.