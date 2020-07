Vene armee soovitab Njonoksa küla elanikel raketikatsetuse eel lahkuda

Sõjaväelased teatasid Severodvinski juhtkonnale, et evakuatsioon on korraldatud «lahkuda soovivatele njonokslastele».

«Juba sellise ainulaadse tehnoloogia valdamise tõsiasi on täna planeedil rahu püsimise kindel tagatis. Ja kõigest hoolimata me vaieldamatult jätkame antud relva täiustamist,» ütles Putin.

Hollandi riiklik avaliku tervise ja keskkonna instituut märkis reedel, et analüüsis Põhjamaade andmeid ning «need arvutused näitavad, et radionukliidid (radioaktiivsed isotoobid) tulid Lääne-Venemaa suunalt».

«Radionukliidid on kunstlikud, see tähendab, need on inimese loodud. Nukliidide ülesehitus võib viidata kütuseelemendi kahjustusele tuumaelektrijaamas,» ütles Hollandi agentuur, lisades, et «konkreetset allika asupaika ei saa tuvastada mõõtmiste piiratud arvu tõttu».